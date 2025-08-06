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06 августа 2025 в 08:25

Роллы из крабовых палочек с сыром: когда нужна закуска за 10 минут

Крабовые роллы: простой рецепт закуски за 10 минут Крабовые роллы: простой рецепт закуски за 10 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крабовые роллы — это находка, когда нужно что-то простое, но эффектное. Закуска получается легкой, пикантной и очень нежной — отлично смотрится на любом столе, от будничного до праздничного.

Очистите 200 г крабовых палочек — подойдут охлажденные, не замороженные. Аккуратно разверните каждую в пласт. Приготовьте начинку: натрите 100 г плавленого сырка и 1 яйцо, добавьте зубчик чеснока и немного майонеза, чтобы масса была пластичной. Разложите начинку на крабовые пласты, сверните в рулеты, оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 15 минут.

Перед подачей нарежьте роллы по диагонали и украсьте зеленью. Это быстрый рецепт, который часто становится любимым — за счет сочности, мягкости и пикантного вкуса.

  • Совет: попробуйте добавить в начинку немного свежего огурца или укропа — роллы станут еще и освежающими.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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