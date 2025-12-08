ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:09

Этот ролл съедят первым: изысканная закуска с морепродуктами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Утонченный акцент для торжественного стола. Возьмите квадратный лист лаваша, 150 граммов маринованных в лимоне креветок, 100 граммов творожного сыра с зеленью, манго слайсами, половинку авокадо, микрозелень, ложку айоли. Лаваш намажьте сырной основой. Выложите веером креветки, нежные дольки авокадо и сладкие полоски манго. Присыпьте зеленью. Превратите в аккуратный брикет, завернув края. Охладите, предварительно завернув в рисовую бумагу для фиксации. Подавайте, нарезав косыми срезами, украсив соусом айоли и черной икрой тобико.

Ранее мы писали о секрете идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов.

