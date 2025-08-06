Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 09:31

Аджика из свеклы и хрена: готовим домашний огненный соус с легкой сластью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острая аджика из хрена и свеклы — идеальная заготовка на зиму, которая дополнит любое блюдо! Этот яркий соус сочетает сладость свеклы с огненной остротой хрена, создавая гармоничный вкус с пикантной перчинкой.

Для приготовления возьмите 500 г вареной свеклы, 100 г корня хрена, 3–4 зубчика чеснока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. уксуса. Свеклу натрите на мелкой терке, хрен и чеснок измельчите в блендере или мясорубке. Смешайте все ингредиенты, добавьте уксус, разложите по стерильным банкам и закатайте.

Храните в прохладном месте — такая аджика сохраняет вкус до весны! Этот домашний огненный соус с легкой сладостью отлично подходит к мясу, рыбе, пельменям и даже бутербродам, добавляя им аппетитный рубиновый цвет и ароматную жгучесть.

Ранее стало известно, как приготовить на зиму капусту с морковью по-корейски в банках.

аджика
соусы
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.