Аджика из свеклы и хрена: готовим домашний огненный соус с легкой сластью

Аджика из свеклы и хрена: готовим домашний огненный соус с легкой сластью

Острая аджика из хрена и свеклы — идеальная заготовка на зиму, которая дополнит любое блюдо! Этот яркий соус сочетает сладость свеклы с огненной остротой хрена, создавая гармоничный вкус с пикантной перчинкой.

Для приготовления возьмите 500 г вареной свеклы, 100 г корня хрена, 3–4 зубчика чеснока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. уксуса. Свеклу натрите на мелкой терке, хрен и чеснок измельчите в блендере или мясорубке. Смешайте все ингредиенты, добавьте уксус, разложите по стерильным банкам и закатайте.

Храните в прохладном месте — такая аджика сохраняет вкус до весны! Этот домашний огненный соус с легкой сладостью отлично подходит к мясу, рыбе, пельменям и даже бутербродам, добавляя им аппетитный рубиновый цвет и ароматную жгучесть.

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