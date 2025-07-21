Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот салат готовлю на зиму банками! Капуста с морковью по-корейски — это пикантная закуска с насыщенным вкусом, где хрустящие овощи пропитываются остро-сладким маринадом с чесноком и кориандром.

Рецепт: натрите 1 кг моркови и 500 г белокочанной капусты специальной теркой для корейских салатов. Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. молотого кориандра, 1 ч. л. красного перца и 1 нарезанную луковицу. Приготовьте маринад: вскипятите 200 мл воды с 50 мл уксуса 9%, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 50 мл растительного масла. Горячим маринадом залейте овощи, плотно уложите в стерильные банки, закатайте.

Через две недели салат приобретет идеальный баланс остроты и пряностей — подавайте его как закуску или гарнир!

Ранее стало известно, как засолить зеленые помидоры, чтобы их можно было есть уже через два часа.