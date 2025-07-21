Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 00:05

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат готовлю на зиму банками! Капуста с морковью по-корейски — это пикантная закуска с насыщенным вкусом, где хрустящие овощи пропитываются остро-сладким маринадом с чесноком и кориандром.

Рецепт: натрите 1 кг моркови и 500 г белокочанной капусты специальной теркой для корейских салатов. Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. молотого кориандра, 1 ч. л. красного перца и 1 нарезанную луковицу. Приготовьте маринад: вскипятите 200 мл воды с 50 мл уксуса 9%, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 50 мл растительного масла. Горячим маринадом залейте овощи, плотно уложите в стерильные банки, закатайте.

Через две недели салат приобретет идеальный баланс остроты и пряностей — подавайте его как закуску или гарнир!

Ранее стало известно, как засолить зеленые помидоры, чтобы их можно было есть уже через два часа.

капуста
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Встреча с неизведанным»: Ванга предрекала контакт людей с НЛО в 2025 году
Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» будут закрытыми
«Ври, кради, мути»: в Раде оценили новое назначение Умерова
Очевидцы сообщили о взрывах на территории Ростовской области
Озвучены опасности при сохранении данных банковских карт в браузерах
«Это так смешно»: Карлсон уверен, что РФ не имеет планов нападения на НАТО
ПВО отразила очередную атаку беспилотников ВСУ на Москву
В США предположили, что ультиматум Трампа обернется победой России
21 июля: секреты дня Прокопия Жнеца по приметам и запретам
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2025 года
ПВО сбили 43 украинских дрона над пятью регионами России
Стало известно, как танки ЦАХАЛ устроили бойню в Газе
«Гнев невыносим»: задержанный Касаткин осудил обвинения в свой адрес
Два человека из группы пропавших в Карелии байдарочников спаслись
В московском аэропорту вновь ввели ограничения
Пятимесячный ребенок погиб в аварии с мопедом под Ярославлем
В Кабуле арестовали десятки женщин за нарушение дресс-кода
Громкие взрывы раздались на украинской территории
В Госдуме оценили работу мессенджера MAX по сравнению с WhatsApp
«Мастер на все руки»: Рубио уличили в серьезном влиянии на Трампа
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.