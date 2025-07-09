Зеленые помидоры за 2 часа: хрустящая закуска к ужину по быстрому рецепту

Зеленые помидоры за 2 часа: хрустящая закуска к ужину по быстрому рецепту

Маринованные зеленые помидоры быстрого приготовления — это хрустящая закуска с ярким кисло-сладким вкусом, острой ноткой чеснока и пряным ароматом специй. Они будут готовы всего за два часа.

Для приготовления нарежьте 1 кг зеленых помидоров дольками или кружочками, сложите в банку, перекладывая 4-5 зубчиками чеснока (пластинами) и 1 стручком острого перца (кольцами). Для маринада вскипятите 1 л воды с 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 5 горошинами душистого перца, 3 лавровыми листами и 1 ч. л. семян горчицы. Влейте 100 мл 9%-ного уксуса, сразу залейте помидоры и закройте крышкой.

Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Уже через 2 часа помидоры приобретут идеальный баланс вкусов: плотная мякоть остается хрустящей, но пропитывается пряным маринадом, а чеснок и перец добавляют пикантности.

Подавайте с растительным маслом и зеленью — это идеальная закуска к ужину по быстрому рецепту! Храните в холодильнике до двух недель.

Ранее быстрый рецепт малосольных красных помидоров.