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09 июля 2025 в 05:01

Зеленые помидоры за 2 часа: хрустящая закуска к ужину по быстрому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные зеленые помидоры быстрого приготовления — это хрустящая закуска с ярким кисло-сладким вкусом, острой ноткой чеснока и пряным ароматом специй. Они будут готовы всего за два часа.

Для приготовления нарежьте 1 кг зеленых помидоров дольками или кружочками, сложите в банку, перекладывая 4-5 зубчиками чеснока (пластинами) и 1 стручком острого перца (кольцами). Для маринада вскипятите 1 л воды с 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 5 горошинами душистого перца, 3 лавровыми листами и 1 ч. л. семян горчицы. Влейте 100 мл 9%-ного уксуса, сразу залейте помидоры и закройте крышкой.

Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Уже через 2 часа помидоры приобретут идеальный баланс вкусов: плотная мякоть остается хрустящей, но пропитывается пряным маринадом, а чеснок и перец добавляют пикантности.

Подавайте с растительным маслом и зеленью — это идеальная закуска к ужину по быстрому рецепту! Храните в холодильнике до двух недель.

Ранее быстрый рецепт малосольных красных помидоров.

помидоры
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домашние заготовки
маринады
Дарья Иванова
Д. Иванова
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