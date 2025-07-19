Включите рыжиковое масло в рацион! Из чего его делают и как применяют

Включите рыжиковое масло в рацион! Из чего его делают и как применяют

Рыжиковое масло — не из грибов, как думают многие. Его изготавливают из семян растения под названием рыжик посевной. Эта культура родственна капусте и редьке, а масло из нее отличается выраженным ореховым вкусом, золотистым оттенком и массой полезных свойств. В старину его даже называли золотым маслом — и не только за цвет, но и за лечебные качества. Рассказываем, как сейчас применяют этот продукт и почему вам стоит включить его в свой рацион прямо сейчас.

Что такое рыжиковое масло?

Для производства масла используют очищенные семена рыжика посевного, которые подвергают холодному или горячему прессованию. При холодном отжиме получают наиболее ценный продукт — сыродавленное масло со всеми полезными веществами, ярким желтым цветом и легким ароматом, напоминающим вкус горчичного масла. Оно нерафинированное, хранится до 12 месяцев и не теряет полезных свойств даже при термической обработке благодаря высокому содержанию токоферолов.

В процессе горячего прессования из семян получают остаточное масло, которое подвергается рафинации и дезодорации; такой продукт теряет часть витаминов и вкуса, но лучше хранится. Но даже масло, полученное горячим прессованием, богато омега-3 и омега-6 жирными кислотами, витаминами Е, А и D, а также антиоксидантами.

Вкус у любого рыжикового масла пикантный, с легкой горчинкой и ореховыми нотами, поэтому масло ценится не только в диетологии, но и в кулинарии.

Перечислим полезные свойства рыжикового масла:

укрепляет иммунитет благодаря антиоксидантам;

поддерживает здоровье сердца и сосудов (за счет жирных кислот);

улучшает обмен веществ, способствует снижению холестерина;

укрепляет кожу, волосы и ногти благодаря витамину Е;

помогает при заболеваниях ЖКТ, используется при гастритах и язвах;

применяется как легкое противовоспалительное средство в народной медицине.

Где использовать рыжиковое масло Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как применять рыжиковое масло?

Благодаря богатому составу и уникальным свойствам масло широко используют и в кулинарии, и в лечении, и в косметологии.

В кулинарии такое масло добавляют в салаты, каши, винегреты, заправки. Оно придает интересную вкусовую ноту, особенно в сочетании с картофелем, свеклой, капустой. На нем можно жарить и запекать — масло выдерживает нагрев до 230 °C.

В косметологии рыжиковое масло применяют в масках для волос и кожи. Оно питает, увлажняет и заживляет. Несколько капель можно добавить в крем, шампунь или наносить в чистом виде на сухие участки кожи.

В лечебных целях рекомендуют принимать по 1 ч. л. в день натощак. Но важно помнить: масло довольно калорийное — около 900 ккал на 100 г, так что с количеством лучше не перебарщивать. Зато такой продукт помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина, нормализует обмен веществ, поддерживает иммунитет и обладает антиоксидантным действием.

Как выбрать и хранить?

Выбирайте нерафинированное масло холодного отжима в темной стеклянной бутылке. Оно должно иметь характерный аромат, быть прозрачным или с легкой мутностью. После открытия храните масло в холодильнике не более двух-трех месяцев.

Совет: рыжиковое масло идеально сочетается с запеченными овощами, гречкой и соленьями. Попробуйте заменить им подсолнечное — вкус удивит.

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