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05 августа 2025 в 06:30

Рецепт бутерброда с маслом! Так его едят в мире — классика и неожиданность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт бутерброда с маслом! Так его едят в мире — классика и неожиданность! Бутерброд с маслом — одно из самых простых блюд, но в каждой стране его готовят и едят по-своему. От классики до неожиданных сочетаний — вот как этот перекус выглядит в разных уголках мира.

  1. Россия: хлеб с маслом. Традиционный вариант — ломтик черного или белого хлеба, густо намазанный сливочным маслом. Часто добавляют соль, красную рыбу или икру. В советское время популярен был бутерброд с маслом и сыром.
  2. Франция: тартин. Французы предпочитают багет с высококачественным сливочным маслом и джемом или медом на завтрак. Часто добавляют фуа-гра или трюфельное масло для изысканного вкуса.
  3. Дания: Smørrebrød. Это открытый бутерброд на ржаном хлебе с маслом, поверх которого кладут рыбу, мясо, овощи или соусы. Масло здесь — основа, а не просто дополнение.
  4. Великобритания: Buttered Toast. Англичане любят поджаренный тост с толстым слоем масла, который тает на горячем хлебе. Часто добавляют мармит (дрожжевую пасту) или джем.
  5. Италия: Pane e Burro. Итальянцы едят чиабатту или белый хлеб с маслом, но чаще заменяют его оливковым. Популярен вариант с пармезаном и свежим базиликом.
  6. Япония: Shokupan. Японцы делают бутерброды из молочного белого хлеба (сёкупан) с маслом и сладкой начинкой — вареньем, медом или даже красной фасолью.
  7. США: Grilled Cheese. Американцы жарят хлеб с маслом на сковороде, добавляя сыр. Получается хрустящий снаружи и тягучий внутри сэндвич.

Даже такое простое блюдо, как бутерброд с маслом, может быть разным — от элегантного французского завтрака до сытного датского перекуса. Попробуйте интернациональные варианты и найдите свой любимый!

Ранее мы готовили бутерброды с маслом, яблоком и корицей! Их обожают все.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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