Два финала СВО — Киев в ужасе, козыри Белоусова для Зеленского: что дальше

Инсайдеры узнали о двух сценариях окончания СВО, министр обороны России Андрей Белоусов может пустить в ход козыри против украинского лидера Владимира Зеленского, SHAMAN «спас» людей, застрявших на Крымском мосту, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как закончится СВО на Украине

Приезд в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа стал прологом к возможному финалу СВО, считают аналитики. По оценкам инсайдеров, опытный бизнесмен и близкий друг американского лидера Дональда Трампа на переговорах не смог выдать внятных предложений по урегулированию на Украине, однако сам его приезд за два дня до окончания «ультиматума» говорит о желании Вашингтона договариваться.

«Сам Уиткофф вполне приятный и адекватный человек, но он мало что понимает в вопросе боевых действий. Из-за этого он задавал много откровенно глупых и нелепых вопросов, предлагал заведомо нереализуемые идеи», — констатируют источники Telegram-канала INSIDER-T.

По мнению инсайдеров, президент РФ Владимир Путин остался «не слишком доволен». По их информации, Уиткофф, судя по всему, просто не обладает нужным влиянием в Белом доме, чтобы гарантировать, что конструктивные идеи и предложения российской стороны будут по достоинству оценены Трампом.

По данным источников, Путин ответил Трампу своим ультиматумом: переговоры президентов России и США должны стать не сдачей интересов РФ, а «дипломатической расстановкой сил».

«Вот и кульминация», — уверены инсайдеры.

Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Telegram-канал INSIDER BLACK пишет, что российская сторона может предложить Трампу ограниченные, но конкретные гарантии — конфликта в Европе не будет при условии, что Украина выйдет из зоны американского стратегического влияния. И в этом вопросе осталось два сценария финала СВО, уверены аналитики.

Первый — «Украина малой кровью». В этом случае Запад даст согласие на постепенное удушение киевского режима, после чего последуют заморозка конфликта и поэтапная федерализация Украины под контролем Москвы.

Второй — «Украина большой кровью». Если Трамп откажется от предложений Путина, СВО будет продолжаться с прицелом на полное разрушение остатков руководства Киева вместе с доступными ему промышленными, энергетическими и логистическими мощностями.

По мнению инсайдеров, в Кремле считают, что Трамп как «бизнесмен до мозга костей» будет согласен заключить сделку века. Тем временем в Киеве, как и в Европе, в ужасе от перспектив, которые несет ультиматум Путина, обратили внимание источники.

«Москва действует хладнокровно: дать Трампу символическую уступку, чтобы он смягчил риторику и позволил РФ „переварить“ текущие успехи. Кремль понимает — США не хотят быть втянутыми в затяжную конфронтацию, и Трамп при должном подходе может стать не врагом, а посредником. Особенно если „авиационная тишина“ будет оформлена как жест доброй воли на фоне возможных переговоров», — пишет Telegram-канал «Картель».

Авторы канала указывают, что боевые действия на земле для Кремля остаются приоритетом: российские войска взяли Часов Яр, вошли в Родинское, ведут бои за Покровск, Мирноград, а дальше — путь на Славянск и Краматорск. Военные цели остаются прежними: контроль над четырьмя областями и стратегическое обрушение ВСУ. Любые символические уступки, которые Москва продемонстрирует в диалоге с Трампом, будут возвращать ситуацию к выбору — Украина большой или малой кровью.

Минобороны РФ такую информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Что за козыри имеются в арсенале Белоусова

Уиткофф приехал в Кремль за два дня до того, как истекает «ультиматум Трампа», который потребовал, чтобы Россия и Украина «срочно заключили сделку», покончив с конфликтом. В противном случае США пообещали ввести новые ограничительные меры против России и вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ.

Позднее президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что вероятность его личной встречи с Путиным и украинским главарем Владимиром Зеленским является «высокой».

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков 7 августа сообщил, что США и РФ договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Место встречи уже согласовано, о нем объявят позже. Эксперты и инсайдеры расходятся во мнениях о «переговорной столице»: одни называют Анкару и Стамбул, другие — Абу-Даби в ОАЭ или Доху в Катаре.

Также сообщалось, что Трамп намерен встретиться с Путиным, а затем отдельно с Зеленским. Эксперты мало верят в прямые переговоры Путина и Зеленского.

«Любая встреча Путина с Зеленским маловероятна. Разве что последний набьет на лбу герб России и станет петь песню „Матушка-земля“. Владимир Зеленский — ненастоящий президент во всех смыслах этого слова. Идеологически Путина не могут в кадре разместить рядом с ряженым. Только в случае полной капитуляции Украины», — указывает Telegram-канал «Лоббистка».

В свою очередь многие источники считают, что трехсторонний контакт (Путин, Трамп и Зеленский) все же может случиться. Как бы то ни было перед решающими переговорами российский лидер сделал сильный ход, и это жуткий сюрприз Зеленскому от Путина, пишут инсайдеры.

Так, отмечает Telegram-канал «Разведчик», Путин распорядился в кратчайшие сроки полностью взять под контроль Херсонскую и Запорожскую области — для выполнения задачи в регионы направят военный контингент России в Африке. По версии источника, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов уже занялся организацией вывода двух тысяч бойцов, среди которых есть бывшие бойцы ЧВК «Вагнер».

Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru

«Решение об этом было принято сразу после переговоров с Уиткоффом. Кремль и лично президента устроил результат встречи, но в дело вмешался Белоусов, позвонив главе РФ. По его плану, полное освобождение регионов даст крайне выгодное преимущество на грядущих прямых переговорах Путина и Зеленского», — пишут авторы канала.

«Разведчик» добавляет: «Путин попросил Генштаб не перемещать для выполнения задачи даже малую часть войск с уже отвоеванных территорий — командование предложило задействовать силы из Мали, Ливии, ЦАР и других регионов Африки». Таким образом, ветераны «Вагнера» снова в игре, констатируют источники.

«Вот и козыри Белоусова», — описывают инсайдеры настроения в Кремле.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как SHAMAN «спас» водителей на Крымском мосту

На Крымском мосту, соединяющем Керченский и Таманский полуострова, постоянно возникают пробки. На переправе в целях безопасности регулярно вводят ограничения движения, но с приходом туристического сезона ситуация заметно ухудшилась.

Первые сообщения о рекордных пробках на мосту появились 20 июля. В этот день автомобильная очередь на переправе со стороны Тамани достигла 22 километров, побив исторический максимум за семь лет существования переправы.

В пробке стояло около 1,7 тысячи транспортных средств, а время ожидания проезда для водителей составляло до трех часов. Этот показатель значительно превысил прошлогодний рекорд — 17 километров, зафиксированный в разгар летнего сезона.

Как объяснил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, заторы обусловлены активным курортным сезоном и большим потоком туристов. Он отметил, что на подступах к переправе установлены досмотровые посты, которые обеспечивают безопасность граждан.

Аналогичную точку зрения высказал военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что причиной больших пробок перед Крымским мостом могли стать тщательные проверки на пунктах досмотра. По его словам, сейчас в Крым направляется много туристов, которые едут на пляжи Евпатории.

SHAMAN Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Крымский мост хорошо защищен с воздуха, земли и воды. Я проезжал по нему, видел и могу подтвердить, сохраняя государственную тайну. Машины досматривают очень тщательно. Может быть, и в этом плане пробки образуются, в Крым сейчас много туристов едут, пляжи забиты в Евпатории и не только», — сказал Дандыкин.

Кроме того, он выразил уверенность, что Крымский мост находится в полной безопасности. По его словам, воздушное пространство над переправой усиленно охраняется, поэтому ВСУ не имеют возможности нанести по ней успешный удар.

«Предположу, что насыщенность ПВО нарастили в Крыму, включая Севастополь как отдельный регион. Предположу, что Крым, мост защищают системы ПВО С-400 — дальнего действия, среднего радиуса: „Панцири“, „Торы“ и так далее. Крымский мост не дает покоя ВСУ, но у Украины нет шансов нанести удар по Крымскому мосту. Безэкипажные катера в море обнаруживаются и уничтожаются. Мы бьем по Одессе, по побережью. Раньше ВСУ могли десятки БЭК запускать, теперь такого нет», — пояснил Дандыкин.

При этом вечером 4 августа в районе Крымского моста образовалась пробка из четырех тысяч автомобилей, а 7 августа, когда их число составило 3,5 тысячи, известные российские исполнители SHAMAN (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс решили развлечь водителей, организовав импровизированный концерт. Артисты находились в очереди наравне со всеми водителями, не нарушая правил дорожного движения.

Автомобилисты смогли насладиться живым выступлением заслуженных артистов России прямо из своих автомобилей. Некоторым удалось заснять этот концерт на видео и распространить в своих социальных сетях.

