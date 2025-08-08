Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Военэксперт раскрыл, насколько хорошо защищен Крымский мост

Военэксперт Дандыкин: у ВСУ нет шансов нанести удар по Крымскому мосту

Крымский мост Крымский мост Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Воздушное пространство над Крымским мостом находится под усиленной охраной, а украинская армия не имеет возможности нанести по нему успешный удар, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российские системы ПВО способны отражать массированные атаки, включая применение беспилотников и ракет. Он добавил, что транспортная артерия, соединяющая Керченский и Таманский полуострова, не дает покоя Вооруженным силам Украины.

С воздуха Крымский мост защищен. Не знаю, сколько ракет ВСУ запустили [7 августа], но восемь точно наша ПВО могла сбить, а это очень много. Предположу, что насыщенность ПВО нарастили в Крыму, включая Севастополь как отдельный регион. Предположу, что Крым, мост защищают системы ПВО С-400 — дальнего действия, среднего радиуса: «Панцири», «Торы» и так далее. Крымский мост не дает покоя ВСУ, но у Украины нет шансов нанести удар по Крымскому мосту, уверен. Безэкипажные катера в море обнаруживаются и уничтожаются. Мы бьем по Одессе, по побережью. Раньше ВСУ могли десятки БЭКов запускать, теперь такого нет, — пояснил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow. По его данным, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

