08 августа 2025 в 20:01

Популярный стендап-комик подцепил на Алтае опасный вирус

Комик Чебатков сообщил о заражении вирусом Коксаки

Евгений Чебатков Евгений Чебатков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский стендап-комик Евгений Чебатков сообщил, что подцепил вирус Коксаки во время поездки на Алтай. Вскоре после прилета домой у него поднялась температура, а также появилась сыпь на руках и ногах. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что официальный диагноз ему поставил врач.

Свалился с дурацким вирусом, поэтому пока в небольшом затишье, — написал юморист.

До этого на борту пассажирского авиалайнера, следовавшего из Новосибирска в Москву, были обнаружены два пассажира с признаками неизвестного инфекционного заболевания. У них начались сильная рвота и диарея. Пилоты авиалайнера не стали объявлять сигнал срочности и бедствия и продолжили следование в столичный аэропорт Шереметьево.

Тем временем в Санкт-Петербурге произошла вспышка менингита среди мигрантов. На размещенной видеозаписи машинист-строитель показал пустую стройплощадку на Пулковском шоссе и рассказал, что еще неделю назад болели всего несколько человек. Официальной информации от Роспотребнадзора пока нет.

