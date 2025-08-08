Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 11:41

Стало известно о вспышке менингита среди мигрантов в российском городе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге произошла вспышка менингита среди мигрантов, сообщает Telegram-канал «Колоколъ». На размещенной видеозаписи машинист-строитель показал пустую стройплощадку на Пулковском шоссе и рассказал, что еще неделю назад болели всего несколько человек. Официальной информации от Роспотребнадзора нет.

У половины бригады, в основном из приезжих рабочих, подтвержден менингит. Симптомы тяжелые: температура до 39 градусов, сильная головная боль и полное бессилие. Похоже, это серьезная вспышка, — рассказал машинист-строитель.

Ранее инфекционист Андрей Матюхин объяснил, что россияне массово заболевают менингококковой инфекцией из-за появления новых штаммов, а также ослабления коллективного иммунитета. Второй фактор связан со снижением темпов вакцинации и отсутствием своевременной ревакцинации.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что отечественная вакцина от менингококка, которая появится в 2027 году, должна быть бесплатной для всех россиян. В настоящее время эта прививка не входит в национальный календарь, несмотря на рост заболеваемости.

мигранты
происшествия
менингит
Санкт-Петербург
