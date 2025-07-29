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29 июля 2025 в 17:00

В Госдуме нашли способ помочь россиянам на фоне вспышки менингита

Депутат Леонов предложил сделать бесплатной для россиян вакцину от менингококка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественная вакцина от менингококка, которая будет доступна уже в 2027 году, должна быть бесплатной для всех граждан России, заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с NEWS.ru. По его словам, сегодня вакцинация против менингококковой инфекции все еще не входит в обязательный Национальный календарь профилактических прививок РФ, несмотря на вспышку болезни.

Необходимо, чтобы как можно скорее отечественная вакцина была доступна для всех граждан РФ, причем бесплатно. Надеемся, что в 2027 году одна из первых вакцин от ФМБА будет уже разработана и получит все разрешительные документы. Мы, в свою очередь, проводим строгий парламентский контроль по решению этого вопроса и готовы оказать всю необходимую законодательную поддержку по включению вакцины в Национальный календарь прививок, — сказал Леонов.

Депутат напомнил, что менингококковая инфекция способна быстро распространяться среди населения, особенно в закрытых коллективах. Она представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека, а осложнения часто приводят к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Основную группу риска составляют дети до пяти лет.

Кроме того, инфекцию часто завозят в нашу страну мигранты. Москва — лидер по заражению менингококком в России, как раз за счет большого притока иностранной рабочей силы. На долю Москвы ежегодно приходится до 50%, а иногда и более от всех зарегистрированных случаев. Такого быть не должно, — отметил парламентарий.

В этой связи Леонов считает необходимым прививать всех въезжающих мигрантов от менингококка за их же счет, чтобы снизить распространяемость инфекции среди россиян. Он подчеркнул, что это «стратегически важный вопрос в сфере охраны здоровья населения не только столицы, но и всех крупных городов РФ».

Ранее в Свердловском онкодиспансере успешно провели операцию по удалению менингиомы. Новообразование было весьма крупным и представляло угрозу для здоровья пациента. Опухоль размером 15 на 15 сантиметров разрушила часть черепа мужчины. Врачи сравнили ее с дополнительной головой.

Россия
менингит
медицина
вакцины
Сергей Леонов
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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