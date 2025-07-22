Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 18:12

Свердловские врачи спасли жизнь пациенту, у которого росла «вторая голова»

В Свердловской области нейрохирурги удалили огромную опухоль головного мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловском онкодиспансере успешно проведена сложная операция по удалению менингиомы — доброкачественного, но опасного из-за своих размеров новообразования, сообщили в региональном Минздраве. Опухоль размером 15 на 15 сантиметров разрушила часть черепа пациента из Краснотурьинска.

Мужчина долгое время игнорировал проблемы, несмотря на то, что у него появилось новообразование, которое врачи сравнили с дополнительной головой. Когда опухоль стала выступать наружу на расстояние почти 10 сантиметров, пациент наконец обратился за медицинской помощью.

На первом этапе специалисты перекрыли доступ крови к новообразованию, чтобы предотвратить значительную кровопотерю. После этого в течение семи часов врачи полностью удалили менингиому, восстановили мозговые оболочки и заменили повреждённый участок черепа титановой сеткой. В ходе операции также были удалены рубцы, которые привели к образованию проплешины у пациента. Теперь мужчина может жить полноценной жизнью.

Ранее житель Подмосковья получил серьезную травму глазницы при шиномонтаже, но не обращался за медицинской помощью в течение 10 дней. Кусок лопнувшей шины привел к повреждению нижней стенки глазницы и аномальному положению глазного яблока. Врачи провели операцию, которая длилась около двух часов. В настоящее время пациент находится на реабилитации и вскоре сможет восстановить нормальное зрение.

операции
нейрохирургия
Свердловская область
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фильмы без прокатного удостоверения начнут блокировать в России
Священник ответил миллиардеру на призыв покупать гробы заранее
Потерявшую при переезде кошку женщину шокировал звонок через 13 лет
В Индонезии разгорелся скандал из-за взятого под охрану кота президента
Военэксперт объяснил, где Россия может применять ФАБы
СК пролил свет на ситуацию с сотрудниками Baza
Офтальмолог рассказала, чего не следует делать в линзах
Какие документы нужны для покупки дачного участка?
Госдума одобрила передачу МВД информации о детях мигрантов
Журналист указал на одну важную деталь в решении Зеленского
Названа причина, почему в ливень электромобиль опаснее обычного авто
«Мы пюре любим, без соуса»: Покровская ответила на выпад коллеги из Испании
Эти оладьи заменят целый ужин — готовятся за 20 минут
Автоэксперт ответил, безопасно ли в проливные дожди ездить на электробусах
Россиян призвали быть осторожнее при ввозе личных авто из-за границы
Третьеклассница из Подмосковья побила больше 20 мировых рекордов
Порочащие ценности фильмы начнут блокировать в России
Старообрядцы и староверы: в чем разница?
Звезда «Реальных пацанов» рассказал об отношениях с Кемстачем
В ГД возмутились из-за планов МВД уменьшить число пожилых людей на дорогах
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.