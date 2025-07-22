Свердловские врачи спасли жизнь пациенту, у которого росла «вторая голова» В Свердловской области нейрохирурги удалили огромную опухоль головного мозга

В Свердловском онкодиспансере успешно проведена сложная операция по удалению менингиомы — доброкачественного, но опасного из-за своих размеров новообразования, сообщили в региональном Минздраве. Опухоль размером 15 на 15 сантиметров разрушила часть черепа пациента из Краснотурьинска.

Мужчина долгое время игнорировал проблемы, несмотря на то, что у него появилось новообразование, которое врачи сравнили с дополнительной головой. Когда опухоль стала выступать наружу на расстояние почти 10 сантиметров, пациент наконец обратился за медицинской помощью.

На первом этапе специалисты перекрыли доступ крови к новообразованию, чтобы предотвратить значительную кровопотерю. После этого в течение семи часов врачи полностью удалили менингиому, восстановили мозговые оболочки и заменили повреждённый участок черепа титановой сеткой. В ходе операции также были удалены рубцы, которые привели к образованию проплешины у пациента. Теперь мужчина может жить полноценной жизнью.

Ранее житель Подмосковья получил серьезную травму глазницы при шиномонтаже, но не обращался за медицинской помощью в течение 10 дней. Кусок лопнувшей шины привел к повреждению нижней стенки глазницы и аномальному положению глазного яблока. Врачи провели операцию, которая длилась около двух часов. В настоящее время пациент находится на реабилитации и вскоре сможет восстановить нормальное зрение.