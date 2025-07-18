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18 июля 2025 в 15:37

Мужчина «ушел в себя» на 10 дней из-за необычной травмы глаза

В Подмосковье мужчина 10 дней не обращался к врачам с травмой глазницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье 24-летний житель Жуковского, получивший травму глазницы, не спешил обращаться за медицинской помощью в течение 10 дней, информирует Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел, когда парень занимался шиномонтажом.

Кусок лопнувшей шины ударил россиянина в лицо, повредив нижнюю стенку глазницы и вызвав аномальное положение глазного яблока. В результате он жил с «повернутым внутрь» глазом.

Согласно информации, предоставленной каналом, мужчина обратился к врачам только спустя время. Хирурги из Жуковской больницы отметили, что рана начала заживать в своем первоначальном состоянии, что усложнило ситуацию.

Врачи провели сложную операцию, которая длилась около двух часов. В настоящее время пациент находится на реабилитации и вскоре сможет восстановить нормальное зрение.

Ранее 12-летний москвич получил серьезную травму глаза, когда играл с детским FPV-дроном, из-за чего чуть не ослеп. Школьник запускал радиоуправляемый беспилотник, но тот случайно врезался в лицо мальчика, повредив роговицу. В глазу остались частицы краски.

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