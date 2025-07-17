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17 июля 2025 в 14:42

Школьник поиграл с детским дроном и чуть не ослеп

В Москве 12-летний школьник едва не потерял зрение из-за детского FPV-дрона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве 12-летний школьник получил серьезную травму глаза во время игры с FPV-дроном, из-за которой чуть не ослеп, пишет Telegram-канал Baza. Врачи смогли сохранить ему зрение.

Инцидент произошел несколько дней назад, когда юный Сережа (имя изменено) запускал радиоуправляемый беспилотник. Устройство случайно врезалось в лицо мальчика, повредив роговицу и оставив в глазу инородное тело — частицы краски. Подростка срочно доставили в Детский клинический центр имени Рошаля.

Хирурги провели сложную операцию, длившуюся полчаса. Они удалили инородные частицы, наложили микрошвы толщиной 0,02 мм и установили защитную линзу.

Сейчас пациент находится под наблюдением. Глаз раздражен из-за швов, что, по словам медиков, является нормальной реакцией после операции. Выписку планируют в ближайшее время, а швы снимут через 1,5 месяца.

Ранее в Тюмени 13-летник школьник влетел в машину на питбайке, который ему подарили родители. Мальчик не пережил ДТП и скончался на месте. Трагедия произошла на одном из городских перекрестков.

Россия
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