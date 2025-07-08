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08 июля 2025 в 13:07

Школьник получил в подарок питбайк и сразу на нем разбился

В Тюмени подросток без прав влетел в машину на питбайке и погиб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени 13-летний подросток влетел в машину на питбайке, который ему купили родители, сообщает Teleram-канал SHOT. Мальчик погиб на месте.

Трагедия произошла на одном из перекрестков города. Автомобиль «Инфинити» поворачивал и не успел среагировать на школьника. Отец погибшего рассказал, что они подарили сыну байк и перед смертью подросток ехал играть в футбол с друзьями. При этом прав на вождение этого транспортного средства у него не было.

Ранее 13-летний подросток на мотоцикле сбил двух 16-летних школьниц в Иркутской области, одна из них погибла на месте, вторая госпитализирована. Девушки переходили дорогу в неположенном месте. Его родителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Тем временем вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что в России в 2025 году детская смертность из-за управления мотоциклами выросла на 25%. Многие из этих транспортных средств завозят в РФ и продают как обычный спортивный инвентарь. Эксперт осудил родителей, разрешающих несовершеннолетним кататься на подобных средствах.

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Тюмень
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