Американские рестораны сокращают порции из-за одного фактора

Некоторые американские рестораны начали предлагать уменьшенные порции блюд на фоне популярности препаратов для похудения, снижающих аппетит, передает The New York Times. В качестве примера аналитики привели бургерную Clinton Hall.

В апреле в ресторане Clinton Hall появилось «мини-блюдо». За $8 (638,24 рубля. — NEWS.ru) посетители могут заказать бургер и картофель фри небольшого размера в сочетании с миниатюрной бутылкой пива, «Маргаритой» или вином. Бургер весом 2 унции (56,7 грамма. — NEWS.ru), картофель фри весом 1,5 унции (42,52 грамма. — NEWS.ru) и напиток весом 5 унций (141,75 грамма. — NEWS.ru) — это детское меню для тех, кому исполнился 21 год, — сказано в материале.

Как рассказал владелец ресторана, принимающие препараты для похудения съедают один-два кусочка еды и выпивают пару глотков. По его словам, ему не нравилось, что продукты выбрасываются. Также он предположил, что посетителям надоест платить за то, что они в основном выбрасывают.

Я переживал, что, по мере того как люди будут затягивать пояса, их кошельки тоже будут становиться все тоньше, — признался он.

