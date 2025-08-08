ВСУ грозят ударить по Крымскому мосту: как его защищают, что известно

Накануне российские системы ПВО сбили несколько британских крылатых ракет Storm Shadow, сообщила пресс-служба Минобороны. Telegram-каналы сообщили, что снаряды были перехвачены над Крымом, но военное ведомство не подтвердило эти сведения. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов и военный эксперт Василий Дандыкин рассказали NEWS.ru, пытались ли ВСУ ударить по Крымскому мосту и насколько хорошо защищена переправа.

Сколько украинских ракет и БПЛА сбила ПВО ВС РФ

Накануне российские системы ПВО сбили восемь британских крылатых ракет Storm Shadow, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, за сутки были уничтожены 240 украинских БПЛА, реактивная система залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании», — говорится в сообщении.

Telegram-каналы предположили, что ВСУ попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow. Удары наносились с позиций украинской армии в Николаевской и Одесской областях. Согласно предварительным данным, в результате обстрела повреждений на земле не было зафиксировано.

Пытались ли ВСУ атаковать Крымский мост 7 августа

Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по Крымскому мосту и энергообъектам 7 августа, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Эта атака, как отметил генерал-майор, была больше похожа на диверсию, чем на военную операцию. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Предположу, что целью номер один для ВСУ при атаке 7 августа был Крымский мост, но не только. Речь идет об объектах энергетического характера: каналах, затворах канальных, электростанциях. Отдыхающих в Крыму сейчас достаточно много. Это диверсия со стороны Украины, вредительство против простого населения, а не ВС РФ. Это не имеет отношения к боевым действиям», — высказал мнение Попов.

Он также заявил, что ВСУ могли применить в ходе атаки ракеты Storm Shadow. По его мнению, их запустили с территории Николаевской, Одесской или Винницкой областей Украины.

«Противник мог выпустить по Крыму несколько ракет Storm Shadow из Николаевской и Одесской областей, а также из Винницкой области, где есть аэродромы, с которых взлетают самолеты. Накануне поздней ночью были нанесены несколько групповых ударов по энергообъектам, газогенераторам в Одесской и Николаевской областях, а также по портовой инфраструктуре, где разгружали суда из разных стран», — резюмировал Попов.

Могут ли ВСУ атаковать Крымский мост с помощью морских дронов

У Вооруженных сил Украины почти не осталось морских дронов для совершения атак на Крымский мост, заявил NEWS.ru Попов. По его словам, украинская армия потеряла значительное количество безэкипажных катеров после ударов по Одесскому направлению. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Две ночи назад был нанесен мощный удар по Одесскому направлению, по Южной группировке войск ВСУ. На береговой линии могли быть уничтожены от четырех до шести безэкипажных катеров ВСУ, готовых к отправке, с топливом и взрывчаткой. Это немало. У противника осталось очень мало таких роботизированных машин, представляющих опасность для нашего крымского побережья и Крымского моста», — пояснил Попов.

Он отметил, что даже при поддержке западных союзников у Вооруженных сил Украины нет ресурсов для массированных атак на Крым. По его словам, Киев, вероятно, будет пытаться убедить страны Запада в своей боеспособности, чтобы получить дополнительную военную помощь.

«ВСУ попытаются увеличить число морских дронов. Они могут ждать помощи со стороны спецслужб Англии, но не массовой. Таких возможностей нет ни у Британии, ни у Франции, ни у Германии. ВСУ могли запустить в сторону РФ ракеты Storm Shadow или Scalp. Это был групповой, комплексный, но не массированный удар. ВСУ также попытались использовать беспилотные катера, БПЛА, ракеты, но все неудачно. Мы сбили все. В Киеве заявят Европе, что якобы они еще способны воевать, и попросят ее надавить на американскую элиту, [чтобы получить военную помощь]», — резюмировал Попов.

Кто помогает Украине совершать атаки на Крым

Атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост могли организовать британские диверсанты, заявил NEWS.ru Попов. По его словам, попытка удара по переправе была предпринята после того, как глава Белого дома Дональд Трамп заявил о продвижении в переговорах с Россией. Попов отметил, что Европа не хочет урегулирования украинского конфликта исключительно с участием Москвы и Вашингтона.

«Это специалисты по диверсионным мероприятиям Великобритании [организовали атаку на Крымский мост]. Британцы советуют ВСУ, как действовать, и принимают непосредственное участие в операциях, в том числе под видом наемников. Трамп заявил о продвижении в переговорах, хотя прорывов нет, а также анонсировал встречу с [Владимиром] Путиным через неделю либо на нейтральной территории, либо на одном из саммитов. [В Европе] не хотят, чтобы США и Россия решили украинский вопрос без посредников в лице Франции, Англии, и без Украины», — сказал Попов.

Насколько хорошо защищен Крымский мост

Воздушное пространство над Крымским мостом находится под усиленной охраной. Украинская армия не может нанести по нему успешный удар, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российские системы ПВО способны отражать массированные атаки, включая применение беспилотников и ракет. Он добавил, что транспортная артерия, соединяющая Керченский и Таманский полуострова, не дает покоя Вооруженным силам Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Крымский мост защищен с воздуха. Не знаю, сколько ракет ВСУ запустили [7 августа], но наша ПВО могла сбить восемь, что очень много. Предположу, что насыщенность системами ПВО нарастили в Крыму, включая Севастополь как отдельный регион. Крым и Крымский мост защищают комплексы ПВО С-400 дальнего действия, а также ЗРК среднего радиуса: „Торы“, „Панцири“ и так далее. Крымский мост не дает покоя ВСУ, но у Украины нет шансов нанести по нему удар. Безэкипажные катера в море обнаруживают и уничтожают. Мы бьем по Одессе, по побережью. Раньше ВСУ могли запускать десятки безэкипажных катеров, теперь такого нет», — высказал мнение Дандыкин.

В Минобороны не комментировали эту информацию.

