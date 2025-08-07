Депутат назвал идеальное место, где Путин и Трамп могут решить судьбу мира Депутат Журавлев: встреча Путина и Трампа должна пройти на Алтае

Местом встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа должен стать Алтай, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, внутри страны РФ готова обеспечить все необходимые меры безопасности для американского лидера. Он подчеркнул, что визит на Алтай позволит показать Трампу красоту России.

Я бы пригласил Трампа на переговоры с Путиным в Россию. Здесь мы точно сможем обеспечить все необходимые условия безопасности, а еще — у нас очень красивая страна. И это касается не только привычных для иностранцев Москвы и Санкт-Петербурга. Те, кто бывает, к примеру, на Алтае или в Карелии, навсегда влюбляются в эти самобытные и удивительные места, — высказался Журавлев.

Депутат также отметил, что площадкой для встречи лидеров РФ и США вряд ли станут страны НАТО. Он добавил, что ранее успешные переговоры с американскими представителями проводились в Саудовской Аравии.

Уверен, что площадкой для переговоров Путина и Трампа не может быть ни одна страна НАТО — как участница конфликта. По той же причине можно смело исключить из списка Ватикан или Швейцарию, которые давно встали на одну из сторон, причем враждебную нашей стране. Прежде встречи с представителями США вполне успешно организовывала Саудовская Аравия, и этот вариант сейчас снова кажется наиболее предпочтительным, — резюмировал Журавлев.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва может стать местом встречи Путина и Трампа. По его словам, время и город, где пройдут переговоры лидеров двух держав, уже были согласованы, однако детали пока не разглашаются из соображений безопасности.