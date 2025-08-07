Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 14:10

Генерал оценил угрозу морских дронов ВСУ для Крыма

Генерал Попов: у ВСУ почти закончились морские дроны для ударов по Крыму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У Вооруженных сил Украины почти не осталось морских дронов для совершения атак на Крымский мост, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинские силы потеряли значительное количество безэкипажных катеров после ударов по Одесскому направлению.

Две ночи назад по Одесскому направлению, по Южной группировке войск ВСУ был нанесен мощный удар. На береговой линии могли быть уничтожены уже готовые к отправке с топливом и взрывчаткой от четырех до шести безэкипажных катеров ВСУ. Это немало. Таких роботизированных машин у ВСУ, опасных для нашего крымского побережья, для Крымского моста, осталось очень мало, — пояснил Попов.

Он отметил, что даже при поддержке западных союзников у Вооруженных сил Украины нет ресурсов для массированных атак на Крым. По его словам, Киев, вероятно, будет пытаться убедить западные страны в своей боеспособности, чтобы добиться дополнительной военной помощи.

У ВСУ будут попытки увеличить число морских дронов. Они могут ожидать помощь со стороны спецслужб Англии, но не такую массовую. Таких возможностей ни у Англии, ни у Франции, ни у Германии нет. [ВСУ 7 августа могли запустить в сторону РФ] девять Storm Shadow или Scalp. Это был групповой удар, но не массированный. Это был комплексный удар, были попытки использовать беспилотные катера, БПЛА, ракеты, но все неудачно. Мы сбили все. ВСУ заявят Европе, что якобы они еще способны воевать, и попросят ее надавить на американскую элиту, [чтобы получить военную помощь], — резюмировал Попов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow. По его данным, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

