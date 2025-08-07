Российские средства ПВО сбили восемь ракет Storm Shadow

Российские системы ПВО сбили восемь британских крылатых ракет Storm Shadow, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, за сутки были уничтожены 240 украинских БПЛА, реактивная система залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что безэкипажный катер ВСУ был уничтожен в Черном море. Там подчеркнули, что атаку отразили силы Черноморского флота. Накануне в юго-западной части Черного моря уничтожили еще два безэкипажных катера. Они были полупогружного типа.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в регионе сбиты четыре беспилотника ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 82 украинских беспилотника в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Азовского моря — 31.