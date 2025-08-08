Названа причина гигантских пробок перед Крымским мостом

Большие пробки перед Крымским мостом могли образоваться из-за тщательного досмотра машин, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, сейчас в Крым направляется много туристов, которые едут на пляжи Евпатории.

Крымский мост хорошо защищен с воздуха, земли и воды. Я проезжал по нему, видел и могу подтвердить, сохраняя государственную тайну. Машины досматривают очень тщательно. Может быть, и в этом плане пробки образуются, в Крым сейчас много туристов едут, пляжи забиты в Евпатории и не только, — сказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что количество машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту, значительно уменьшилось за ночь. К 02:00 по московскому времени оно составило 435 транспортных средств. Время ожидания в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи — около двух часов.

7 августа на подъездах к Крымскому мосту скопилось около 3,5 тысячи машин, направляющихся на полуостров. На тот момент со стороны Тамани ожидали досмотра примерно 2400 транспортных средств, а со стороны Керчи — еще 1050 автомобилей. Время ожидания в пробке превышало пять часов.