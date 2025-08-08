Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается Очередь к Крымскому мосту уменьшилась до 435 автомобилей

Количество машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту, значительно уменьшилось за ночь. К 02:00 по московскому времени оно составило 435 транспортных средств, сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на подходах к переправе.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 435 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, — сообщают оперативные источники.

При этом со стороны Таманского полуострова очереди не наблюдается. Вечером 7 августа, в очереди находилось 942 автомобиля. В течение дня движение по мосту дважды перекрывалось для проведения технических работ, что привело к образованию очереди из 3,5 тысячи машин.

Ранее сообщалось, что известные российские исполнители SHAMAN (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс организовали импровизированный концерт для автомобилистов, застрявших в многокилометровой пробке на Крымском мосту. Артисты находились в очереди наравне со всеми водителями, не нарушая правил дорожного движения.

До этого Telegram-канал SHOT информировал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow. По его данным, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.