Российский регион опроверг фейк о запуске бота для отслеживания машин В Курской области опровергли запуск бота для отслеживания фур

Власти Курской области опровергли информацию о запуске бота, который будет отслеживать подозрительные фуры. Правительство региона в Telegram-канале обвинило в распространении фейковой новости Украину.

Указанные сведения не соответствуют действительности, бот создан украинским ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций. — NEWS.ru). Цель врага — посеять панику среди граждан и завладеть персональными данными пользователей Telegram, — сказано в публикации.

Ранее в Чечне усилили борьбу с клеветой и дезинформацией в социальных сетях. По словам главы республики Рамзана Кадырова, меры направлены на выявление и пресечение таких действий как в регионе, так и за его пределами.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что распространенные демократами ложные сведения о якобы влиянии России на выборы в США 2016 года являются самым крупным скандалом в истории страны. Он также призвал привлечь к ответственности виновных в создании фейков. Президент США подчеркнул, что непричастность России доказана документально. Таким образом, версия о поддержке Трампа Москвой на выборах оказалась фальшивой, добавил лидер.