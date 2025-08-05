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05 августа 2025 в 18:21

Кадыров поручил усилить борьбу с клеветой и фейками в соцсетях

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

В Чечне усилили борьбу с клеветой и дезинформацией в социальных сетях, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, меры направлены на выявление и пресечение таких действий как в регионе, так и за его пределами.

Поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов сообщил, что аналогичная работа активно ведется за пределами региона, — написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что перестал смеяться из-за напряженной обстановки и действий противников. Он объяснил, что невидимый враг пытается сломить дух народа, но чеченцы остаются стойкими — хладнокровными, молчаливыми и собранными. Политик подчеркнул, что сейчас «не время» для смеха.

До этого Аймани Кадырова, мать Кадырова и глава фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова, получила орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Награду ей вручили по указу губернатора Владимира Сальдо за вклад в поддержку военного сотрудничества и помощь в выполнении задач в ходе спецоперации.

Рамзан Кадыров
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фейки
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