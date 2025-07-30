«Я жду»: Кадыров объяснил, почему больше не смеется

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил в своем Telegram-канале, почему перестал смеяться. По его словам, это связано с напряженной ситуацией и действиями противников. Он подчеркнул, что невидимый враг, чьи замыслы остаются неясными, пытается сломить нас.

За нашими спинами враг неспокоен. Он <...> мечтает, чтобы мы сломались. Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными. И вы давно не видели, чтобы я смеялся. Потому что это уже не то время. Я не смеюсь — я жду, — написал политик.

Ранее Кадыров опубликовал фото за шахматной партией со своим сыном Ахматом — министром спорта Чечни — на фоне появившихся слухов о том, что он едва не утонул во время отдыха в Турции. Глава республики рассказал об острой игре с активным разменом фигур, в которой одержал победу. Кадыров пообещал скорый реванш.

До этого глава Чечни опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Кадыров заявил, что с ним и его семьей все в порядке. По его словам, недоброжелателям не стоит рассчитывать на его кончину.