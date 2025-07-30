Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 21:25

«Я жду»: Кадыров объяснил, почему больше не смеется

Глава Чечни Кадыров заявил, что перестал смеяться

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил в своем Telegram-канале, почему перестал смеяться. По его словам, это связано с напряженной ситуацией и действиями противников. Он подчеркнул, что невидимый враг, чьи замыслы остаются неясными, пытается сломить нас.

За нашими спинами враг неспокоен. Он <...> мечтает, чтобы мы сломались. Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными. И вы давно не видели, чтобы я смеялся. Потому что это уже не то время. Я не смеюсь — я жду, — написал политик.

Ранее Кадыров опубликовал фото за шахматной партией со своим сыном Ахматом — министром спорта Чечни — на фоне появившихся слухов о том, что он едва не утонул во время отдыха в Турции. Глава республики рассказал об острой игре с активным разменом фигур, в которой одержал победу. Кадыров пообещал скорый реванш.

До этого глава Чечни опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Кадыров заявил, что с ним и его семьей все в порядке. По его словам, недоброжелателям не стоит рассчитывать на его кончину.

Рамзан Кадыров
смех
враги
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петух убил мужчину на индонезийском острове Бали
Медово-пряные томаты с зирой: изысканная восточная закуска
Срочному визиту Сырского в Запорожскую область дали объяснение
Обрушение бывшего техникума попало на видео
Стало известно, какую сумму требуют с экс-владельца «Южуралзолота»
Сейсмолог объяснил отсутствие разрушений на Камчатке
Криминалист объяснила, почему опасно делиться геолокацией с партнером
Якубович признался, как хотел бы умереть
В Москве умер потомок Трубецких и Голицыных
Сырский потребовал перевести обучение военных под землю
«Я жду»: Кадыров объяснил, почему больше не смеется
Пользователю Telegram предложили $25 млн за уникальный никнейм
«Меняет правила игры»: в США решили попугать Россию ультиматумом Трампа
Изнасиловали дочь под носом у отца: озабоченные мигранты гуляют на свободе
IPhone 17 предрекли подорожание
В работе популярного ресторана быстрого питания произошел сбой
В США хотели уничтожить документы о фейковом вмешательстве в выборы
Отец расплакался после приговора участковому
Труп малыша в выгребной яме и побои педофила: дикие ЧП за день
Грузовик сдавал назад и насмерть переехал пенсионерку
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.