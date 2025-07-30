Кадыров опубликовал фото после сообщений о потере сознания в Турции

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсети «ВКонтакте» фотографию, на которой он играет в шахматы с сыном Ахматом. Снимок появился на фоне сообщений, что он едва не утонул в море в турецком Будруме.

Провел товарищеский матч по шахматам с министром спорта и физической культуры Чеченской Республики Ахматом Кадыровым, — написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что дебют в партии выдался острым с активным разменом фигур, несмотря на отсутствие ограничения по времени. Он также отметил, что одержал победу и теперь готовится к реваншу.

В турецких СМИ ранее сообщали, что главе Чечни потерял сознание во время купания. По данным прессы, из моря его вытащили сотрудники береговой охраны и доставили в больницу на машине скорой помощи. Позже дочь Кадырова опубликовала в своих соцсетях фотографию с моря в Бодруме. Однако ничего о самочувствии отца она не сообщила.

Ранее бывший депутат из Смоленска Максим Баранов заявил, что встреча с младшим сыном Кадырова Адамом вдохновила его и открыла новые возможности. Он назвал юношу «человеком, чьи взгляды формируют будущее».