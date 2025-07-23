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23 июля 2025 в 14:12

Бежавший за Адамом Кадыровым экс-депутат рассказал о «ценных наставлениях»

Экс-депутат Баранов после встречи с сыном Кадырова заявил о ценных наставлениях

Максим Баранов Максим Баранов Фото: t.me/MAKSIMBARANOFF

Бывший депутат из Смоленска Максим Баранов заявил, что встреча с младшим сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом вдохновила его и открыла новые возможности. В своем Telegram-канал он назвал юношу «человеком, чьи взгляды формируют будущее».

Это возможность обменяться опытом, получить ценные наставления и почувствовать себя частью большого и сильного сообщества, объединенного общими ценностями и стремлением к совершенству, — отметил Баранов.

Ранее стало известно, что Адам Кадыров надел на свою свадьбу, предположительно, наручные часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, инкрустированные 320 бриллиантами. Стоимость аксессуара составляет $27,7 млн (2,5 млрд рублей). Невесту 17-летнего сына Кадырова зовут Медни, она родом из села Ахмат-Юрт. Отмечается, что Адам приехал на свадьбу за рулем зеленого Mercedes-Benz G-класса.

До этого сын Кадырова получил памятную медаль подразделения ОМОН «Ахмат-Крепость». 17-летний секретарь Совбеза Чечни награжден за активное участие, помощь в выполнении боевых задач и весомый вклад в становление и формирование подразделений Росгвардии.

Адам Кадыров
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