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25 июля 2025 в 15:42

Дочь Кадырова опубликовала фото после сообщений о тонувшем в море отце

Айшат Кадырова Айшат Кадырова Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с моря в турецком Бодруме. Снимок появился в ее соцсетях после сообщений, что отец потерял сознание в воде и едва не утонул.

В турецких СМИ сообщили, что Кадырова из моря вытащили сотрудники береговой охраны и доставили в больницу на машине скорой помощи. Жизни главы Чечни ничего не угрожает, его состояние стабилизировалось.

Ранее бывший депутат из Смоленска Максим Баранов заявил, что встреча с младшим сыном Кадырова Адамом вдохновила его и открыла новые возможности. Он назвал юношу «человеком, чьи взгляды формируют будущее».

До этого сообщалось, что Адам надел на свою свадьбу, предположительно, наручные часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, инкрустированные 320 бриллиантами. Стоимость аксессуара составляет $27,7 млн (2,5 млрд рублей). Невесту 17-летнего сына Кадырова зовут Медни, она родом из села Ахмат-Юрт. Отмечается, что Адам приехал на свадьбу за рулем зеленого Mercedes-Benz G-класса.

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