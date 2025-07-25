Дочь Кадырова опубликовала фото после сообщений о тонувшем в море отце

Дочь Кадырова опубликовала фото после сообщений о тонувшем в море отце

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с моря в турецком Бодруме. Снимок появился в ее соцсетях после сообщений, что отец потерял сознание в воде и едва не утонул.

В турецких СМИ сообщили, что Кадырова из моря вытащили сотрудники береговой охраны и доставили в больницу на машине скорой помощи. Жизни главы Чечни ничего не угрожает, его состояние стабилизировалось.

Ранее бывший депутат из Смоленска Максим Баранов заявил, что встреча с младшим сыном Кадырова Адамом вдохновила его и открыла новые возможности. Он назвал юношу «человеком, чьи взгляды формируют будущее».

До этого сообщалось, что Адам надел на свою свадьбу, предположительно, наручные часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, инкрустированные 320 бриллиантами. Стоимость аксессуара составляет $27,7 млн (2,5 млрд рублей). Невесту 17-летнего сына Кадырова зовут Медни, она родом из села Ахмат-Юрт. Отмечается, что Адам приехал на свадьбу за рулем зеленого Mercedes-Benz G-класса.