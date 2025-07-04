«Мы живы»: Кадыров лаконично ответил желающим ему смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами регионального правительства прокомментировал слухи о своей смерти, отметив, что недоброжелатели этого не дождутся. Чеченский лидер дал понять, что с ним и его семьей все в полном порядке. Фрагмент выступления опубликован в Telegram-канале Кадырова.

Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи, — мы живы… По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь, — сказал он.

Ранее Кадыров напомнил, что насильно мобилизованные военнослужащие Вооруженных сил Украины или их родственники могут обратиться за помощью через специальный Telegram-канал «Миру Мир». По его словам, после того как обращение будет обработано, специалисты «помогут спокойно и без лишнего шума вывезти потенциальную жертву» сотрудников украинского ТЦК.

До этого Кадыров с юмором отреагировал на санкции против министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева со стороны президента Украины Владимира Зеленского, написав пост в своем Telegram-канале. В нем он отметил, что лишенный украинских наград и активов руководитель ведомства не имел ни того ни другого.