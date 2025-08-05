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05 августа 2025 в 02:58

Мать Рамзана Кадырова получила высшую региональную награду

Сальдо наградил Аймани Кадырову высшей наградой за поддержку Херсонской области

Аймани Кадырова Аймани Кадырова Фото: vk.com/ramzan

Аймани Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова и президент фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова, получила высшую региональную награду, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Чечни Магомед Даудов. Она награждена знаком ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени по указу губернатора Владимира Сальдо.

Даудов привел официальную формулировку указа, объясняющую причину награждения. Власти региона высоко оценили значительный вклад Кадыровой в поддержку военного сотрудничества и помощь в выполнении задач в период специальной военной операции в регионе.

За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области, — говорится в публикации.

Ранее Кадыров прокомментировал введение санкций против его матери Аймани Кадыровой, напомнив, что она является президентом Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Глава Чечни обратил внимание на благотворительную деятельность организации: собранные деньги направляются на помощь людям со всего мира, особенно жителям Африки.

Владимир Сальдо
Рамзан Кадыров
награды
Херсонская область
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