Пересильд, Кемстач, Кологривый: где сейчас звезды «Слова пацана»

Актер Леон Кемстач представил свою новую работу в подростковой драме «Иван Семенов. Первый поцелуй», сыграв чемпиона мира по сноукаякингу (катанию на лодках по снегу). Как живет артист сегодня и чем занимаются его коллеги, которые прославились после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

Чем сейчас занимается Леон Кемстач

Леон Кемстач запомнился зрителям по роли Андрея Пальто в «Слове пацана». 1 августа актеру исполнилось 17 лет. Молодой человек учится в частной школе в Дубае Repton School Dubai, активно снимается в кино и телешоу и мечтает стать строительным магнатом или дипломатом. Кемстач увлекается музыкой, а также планирует в совершенстве изучить английский, французский, немецкий и китайский языки. И, если повезет, сыграть российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Это действительно великий человек с достойной биографией. Очень он мне импонирует как личность, поэтому хотелось бы попробовать это осуществить. Жду, когда кто-нибудь напишет сценарий байопика о нем», — признался Кемстач в интервью изданию Metro.

Недавно актер стал участником телепроекта «Мастер игры», съемки которой прошли в Марокко, сыграл в картине «Иван Семенов. Первый поцелуй» и в приключенческой комедии «(Не)искусственный интеллект», премьера которой намечена на октябрь 2025 года.

По сообщению StarHit, Кемстач может встречаться с 15-летней блогершей Миланой Стар, дочерью актера Виталия Гогунского. Однако пара эти слухи не подтверждает.

Как сейчас живут Кологривый и Пересильд

30-летний Никита Кологривый сыграл в «Слове пацана» Кащея, после чего стал героем скандала из-за критики актерской игры народного артиста РСФСР Александра Абдулова и народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского.

В феврале 2023 года актер публично поддержал СВО и поблагодарил российских военных за защиту нашей страны. В ночь на 19 марта 2024 года Кологривый получил семь суток ареста за пьяный дебош в новосибирском баре, где он устроил драку и укусил за ногу официантку.

Кадр из сериала «Слово пацана», Кащей (Никита Кологривый) Фото: Wink

Сейчас Кологривый снимается в нескольких картинах, появляется в эфирах популярных телешоу и активно ведет блог в соцсетях. В числе последних работ актера — сериалы «Жизнь по вызову», «Трудно быть Богом» и фильм «Арлан. Решающий раунд». 14 августа на экраны выходит комедия «Беги», в которой Кологривый снялся с актером Михаилом Пореченковым.

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна прославилась после исполнения роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сейчас девушке 16 лет, она встречается с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко. По данным Super.ru, актрису неоднократно видели за объятиями и поцелуями с музыкантом.

Сейчас Анна Пересильд работает моделью для модных брендов, снимается в музыкальных клипах и в кино. В своем блоге звезда сообщила об окончании работы над фильмом «Алиса в стране чудес», который выйдет на экраны в октябре 2025 года. Недавно Пересильд стала героиней скандала после публикаций серии откровенных снимков из Италии, где она находится с матерью. По мнению некоторых поклонников, глубокие декольте и полупрозрачные платья девушки выглядят «вульгарно и вызывающе».

Кадр из сериала «Слово пацана», Айгуль (Анна Пересильд) Фото: Wink

Чем сейчас занимаются другие звезды «Слова пацана»

26-летний исполнитель роли Марата в сериале «Слово пацана» Рузиль Минекаев после оглушительного успеха картины снялся всего в трех проектах: новогодней комедии «Елки-11», сериале «Подслушано в Рыбинске» и картине «Буратино», где его напарником стал восходящая звезда Голливуда актер Марк Эйдельштейн. Картина выйдет в прокат 1 января 2026 года.

Исполнивший роль Валеры Туркина актер Слава Копейкин в июне этого года отметил 27-летие. Он снялся в сериалах «Дети перемен» и «На автомате».

Сыгравший Зиму в «Слове пацана» Лев Зулькарнааев за последние полтора года успел сыграть в восьми популярных проектах, в число которых входят фильм «Сто лет тому вперед», сериалы «Престиж» и «Цербер».

Кадр из сериала «Слово пацана», Марат (Рузиль Минекаев) Фото: Wink

Актриса Анастасия Красовская, сыгравшая в сериале инспектора по делам несовершеннолетних Ирину Сергеевну, в 2023 году возглавила рейтинг журнала Forbes «30 до 30» в номинации «Искусство». В 2024 году Красовская снялась в главной роли в скандальном сериале «Дайте шоу», который рассказывает о жизни российского шоу-бизнеса. Сейчас актриса снимается в сериале о жизни подростков «Что-то положительное».

