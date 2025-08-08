Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 20:33

«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер

Мизулина сообщила о задержании блогера за видео о блокадниках без бабл-ти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали блогера, который оскорбительно высказывался о жителях блокадного Ленинграда, рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале. Молодой человек рассуждал на видео, как блокадники «три года прожили без бабл-ти».

По моей информации полиция задержала блогера, который публиковал в тиктоке странные видео, в которых заявлял, что жители блокадного Ленинграда «три года прожили без бабл-ти», «бургеры и джинсы дороже Родины», — написала Мизулина.

Задержанный является студентом Российского государственного социального университета. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по статье о реабилитации нацизма.

Ранее активистка Анастасия Даниленко заявила, что намерена добиться возбуждения уголовного дела против продюсера Боба Джека, известного по работе с певицей Катей Самбукой. Даниленко заявила, что сейчас ищет девушек, которые в юношестве могли стать жертвами растления со стороны мужчины. Известно, что Катя Самбука забеременела от Боба Джека, когда ей было 15 лет.

