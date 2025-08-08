Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Кровососущих насекомых можно встретить в лесах, парках, городских скверах и на дачных участках — они поджидают нас в траве и кустарниках. Чаще всего укусы клещей происходят в регионах с влажным климатом, но и в Москве или Подмосковье можно стать жертвой этих насекомых. Поэтому ниже простая инструкция: что делать и куда обращаться, если укусил клещ?

Как избежать укусов?

Вакцинация против клещевого энцефалита — один из самых надежных способов защиты, особенно для жителей и дачников Подмосковья. Однако вакцина все равно не защищает от укуса — только от некоторых неприятных его последствий. Чтобы избежать нападения «вампира» из мира насекомых, рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:

  • носите закрытую одежду и плотно зашнурованную обувь при прогулках в лесу или парке;

  • используйте репелленты с пометкой «от клещей»;

  • осматривайте себя и питомцев после прогулок;

  • избегайте высокой травы и кустов.

Первая помощь при укусе клеща

Но что делать, если вас все же укусил клещ?

1. Оперативно удалите клеща, не раздавив его. Используйте специальный клещедер, пинцет или петлю из нитки.

2. Захватите насекомое у головы и тяните, делая покачивающие движения.

3. Продезинфицируйте место укуса антисептиком: подойдет йод или хлоргексидин.

4. Сохраните клеща для анализа. Поместите его в банку с влажной ваткой и отвезите в лабораторию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куда обращаться, если вас укусил клещ в Москве и Подмосковье?

  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (Москва, Графский пер., 4/9) — принимает клещей на анализ.

  • Инфекционные больницы, например ГКБ № 2 (Москва, ул. Яузская, 11).

  • Клещей на инфекции проверяют и частные лаборатории.

Что делать после укуса клеща?

  • Наблюдайте за состоянием: повышение температуры, сыпь или головная боль — повод срочно обратиться к врачу.

  • Сдайте кровь на боррелиоз и энцефалит через 10–14 дней.

  • Если клещ был заразен, врач назначит профилактический курс антибиотиков или иммуноглобулин.

  • В случае, если вы застрахованы от укуса клеща, обратитесь в компанию, выдавшую полис.

Даже если вы удалили клеща самостоятельно, консультация специалиста обязательна. Не рискуйте здоровьем — некоторые инфекции, например,клещевой энцефалит, могут привести к тяжелым осложнениям. Теперь вы знаете, как уберечься от укусов кровососущих вредителей, что делать и куда обращаться, если вас все же укусил клещ.

Ранее мы рассказывали, как себя вести при встрече с агрессивными пчелами или осами.

