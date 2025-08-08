Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 13:22

Кинолог дал советы, как помочь страдающей от плохих снов собаке

Кинолог Голубев призвал тихо позвать по кличке страдающую от кошмаров собаку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случаях, когда состояние собаки во время сна вызывает у хозяина беспокойство, можно тихо и спокойно позвать питомца по кличке, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Он объяснил, что сон этих животных состоит из нескольких фаз, одна из которых быстрая — так называемая REM.

Именно в это время вы можете наблюдать, как у питомца подергиваются лапы, быстро двигаются глаза. Собака может тихо скулить или даже подвывать. Обычно это сигнал, что животное видит сон, — уточнил Голубев.

Согласно версии ученых, во время быстрой фазы сна питомцы, вероятнее всего, видят уже произошедшие события, порой негативные. В частности, собаки могут страдать от кошмаров. По словам Голубева, аккуратно разбудить их можно, если осторожно положить руку на тело. Обычно этого хватает, чтобы питомец пришел в себя без резкой реакции.

Ранее Голубев заявил, что приучить собаку спать на лежанке можно с помощью дрессировки — в этом помогут специальные команды и лакомства. Эксперт призвал поощрять питомца каждый раз, когда он идет отдыхать на свое место, а не на кровать хозяина.

