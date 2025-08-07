Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Инфекционист рассказала, будет ли в России вакцинация от чикунгуньи

Инфекционист Кулова заявила, что вакцинация от чукунгуньи в РФ пока не требуется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на данный момент не требуется вакцинация от чикунгуньи, вероятнее всего, надобности в этом не будет, заявила 360.ru инфекционист Екатерина Кулова. Она отметила, что на территории РФ пока не зафиксировано случаев заражения этим вирусным заболеванием.

Пока ничего не стоит бояться. Возможно, это будет как один из вирусов, которые прошли мимо нас. Их очень много, просто какие-то открываются и узнаются, а в связи с осторожностью после коронавируса, конечно, все теперь переживают заранее, — высказалась Кулова.

Она отметила, что заражение чикунгуньей может быть не только через укус комара, но и воздушно-капельным путем от инфицированного человека. Врач лишний раз призвала не контактировать с болеющими людьми и оставаться дома при любой ОРВИ.

Ранее в Гонконге впервые за шесть лет зафиксировали случай заражения лихорадкой чикунгунья. У 12-летнего мальчика после поездки в город Фошань (китайская провинция Гуандун) появились сыпь, жар и суставные боли.

