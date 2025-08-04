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04 августа 2025 в 11:28

Опасная болезнь вернулась в Гонконг впервые за шесть лет

В Гонконге впервые за шесть лет зафиксировали случай заражения чикунгуньей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Гонконге впервые за шесть лет зафиксировали случай заражения лихорадкой чикунгунья, сообщает Bloomberg. У 12-летнего мальчика после поездки в город Фошань (китайская провинция Гуандун) появились сыпь, жар и суставные боли.

Власти Гонконга полагают, что ребенок заразился именно в Фошане. В городе за последние недели зафиксировано более 6,5 тысячи случаев заболевания. В настоящее время мальчика лечат в изолированном помещении, семья ребенка находится под наблюдением медиков.

Власти Фучжоу (провинция Фуцзянь, КНР) ввели для прибывающих из Фошаня двухнедельный домашний карантин. Первый локальный случай заражения уже зарегистрирован в Макао. Департамент гигиены Гонконга предпринял антикомариные мероприятия.

Ранее иммунолог Ольга Радаева указала, что лихорадка чикунгунья, которая передается через укусы комаров, приводит к болям в суставах и мышцах. Кроме того, последствием заражения может стать сыпь. По ее словам, вирус проникает в кровь и разносится по различным тканям организма. В группу риска входят туристы, которые летят в страны Африки и Азии. Болезнь особенно тяжело проходит у детей раннего возраста, пожилых и людей со слабым иммунитетом.

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