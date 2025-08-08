Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, почему в осенний период обостряется шизофрения

Психиатр Ковтун: шизофрения обостряется осенью из-за сокращения светового дня

Шизофрения и другие психические заболевания обостряются в осенний период из-за сокращения светового дня — преобладание темноты обостряет симптомы, заявил «Москве 24» психиатр Александр Ковтун. В этот сезон также усиливаются усталость и раздражительность. У людей появляются тревога и депрессивное настроение, отметил врач.

Как профилактировать? Нужно соблюдать режим сна и бодрствования, правильно питаться, заниматься физической культурой, не перерабатывать, проводить время на свежем воздухе, в семейном кругу, — посоветовал Ковтун.

Он добавил, что еще одной причиной ухудшения ментального состояния у школьников и студентов становится возвращение к учебе. Осенью молодые люди ощущают больше ответственности, а также сильнее испытывают эмоциональные и физические нагрузки.

Психиатр Алексей Казанцев ранее заявил, что шизофрения в острой фазе, а также параноидное расстройство личности считаются одними из самых опасных форм психических расстройств. О пациентах с подобными диагнозами врачам необходимо уведомить полицию.

