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07 июля 2025 в 11:17

Названы психические расстройства, о которых врачи обязаны доложить полиции

Психиатр Казанцев заявил, что шизофрения в острой фазе считается крайне опасной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шизофрения в острой фазе, а также параноидное расстройство личности считаются одними из самых опасных форм психических расстройств, заявил «Вечерней Москве» психиатр Алексей Казанцев. О пациентах с подобными диагнозами врачам необходимо уведомить полицию.

Эти группы лиц являются опасными для самих себя и окружающих людей, потому что голоса в их голове бесконтрольно заставляют совершать различные действия, за которые они в моменте не отвечают, — предупредил Казанцев.

Он добавил, что бредовое расстройство и галлюцинаторные переживания на фоне употребления чего-либо также представляют большую угрозу как для общества, так и для самого пациента. При этих и вышеуказанных расстройствах нужно диспансерное наблюдение — оно снизит риск рецидивов.

Психиатр Евгения Фомина ранее заявила, что россияне с диагностированной депрессией за рулем автомобиля могут устроить серьезные ДТП из-за заторможенности и приема лекарств. В связи с этим есть риск, что их лишат водительских прав. Это грозит людям, страдающим от двух форм расстройства — F32 или F33.

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