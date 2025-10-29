Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 08:51

На Украине задержали митрополита УПЦ сразу после освобождения из СИЗО

Служба безопасности Украины задержала митрополита канонической Украинской православной церкви Арсения почти сразу после его освобождения из СИЗО в Днепропетровске, сообщили в Союзе православных журналистов. Суд решил освободить священнослужителя под залог в связи с тем, что ему требовалась срочная операция на сердце.

Однако вскоре после этого сотрудники СБУ предъявили митрополиту обвинения и увезли. По информации источника, архиерея могут удерживать в течение 72 часов. Отмечается, что митрополита госпитализировали в одну из больниц города в конце сентября. Именно там врач-аритмолог констатировала необходимость хирургического вмешательства.

Ранее специальный представитель МИД РФ Михаил Мелех заявил, что власти Киева задерживают священнослужителей УПЦ для формирования «обменного фонда» с целью возвращения пленных украинских военных. По его словам, такая практика типична для президента Украины Владимира Зеленского.

До этого в Свято-Успенской Почаевской лавре произошла попытка захвата экономического корпуса, принадлежащего УПЦ. Неизвестные при поддержке полиции срезали замки на воротах и пытались проникнуть внутрь монастырского здания. Инцидент удалось предотвратить благодаря действиям семинаристов, которые преградили путь захватчикам.

