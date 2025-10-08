Неизвестные пытались захватить один из корпусов Почаевской лавры на Украине

В Свято-Успенской Почаевской лавре произошла попытка захвата экономического корпуса, принадлежащего канонической Украинской православной церкви, сообщает украинский союз православных журналистов. По их информации, неизвестные при поддержке полиции срезали замки на воротах и пытались проникнуть внутрь монастырского здания.

Инцидент удалось предотвратить благодаря оперативным действиям семинаристов, которые преградили путь захватчикам. После неудачной попытки проникновения неизвестные покинули территорию лавры, но, согласно сообщениям из обители, угрожали вернуться с подкреплением. В союзе рассказали, что среди нападавших присутствовал заместитель главы Кременецкого отделения СБУ Сергей Засядько.

СБУ за последние три года открыла уже 180 дел против священников УПЦ, из них 23 дела возбуждено в отношении архиерея. При этом большая часть расследований ведется по подозрению в сотрудничестве с Россией.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает призыв экспертов Совета ООН по правам человека к властям Украины прекратить давление на Украинскую православную церковь и связанных с ней священнослужителей, правозащитников и журналистов.