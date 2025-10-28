Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:09

«Кубанский Чикатило» находится на грани жизни и смерти

SHOT: маньяк Ароян заразился инфекцией и может умереть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жестокий преступник Леван Ароян, известный как «кубанский Чикатило», заразился опасной протозойной инфекцией в психиатрической больнице, что может привести к летальному исходу, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, 55-летний маньяк, виновный в убийстве как минимум 15 женщин, содержится в одной из самых удаленных психбольниц Краснодарского края.

Как сказано в материале, за 21 год принудительного лечения его состояние не улучшилось, пациент невменяем. Сейчас он проходит курс лечения, однако ситуацию осложняет ослабленный иммунитет.

Леван Ароян, сын основателя предприятия «Крайбыткомплект» миллионера Вахтанга Арояна, с детства имел психические отклонения. Диагноз «шизофрения» ему поставили еще в школьные годы. Свое первое убийство он совершил в 1996 году. Его жертвами становились молодые девушки, которым он предлагал интим за деньги с обещанием сохранить им жизнь. После убийств маньяк оставлял на телах особые метки — круги с полосами.

Ранее алтайский преступник Виталий Манишин, также известный как барнаульский маньяк, подал апелляционную жалобу на приговор. Защитник серийного убийцы оспаривает решение Калманского районного суда, вынесенное в начале октября. Мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы.

маньяки
убийцы
криминал
шизофрения
