08 августа 2025 в 20:23

В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов

Рособрнадзор опубликовал демоверсии экзаменов для получения гражданства России

Рособрнадзор опубликовал демоверсии экзаменов по русскому языку и истории страны для мигрантов, претендующих на гражданство РФ. Пробные задания, представленные на сайте ведомства, состоят из шести блоков.

Иностранцам предстоит пройти аудирование, определив на слух, в каких местах могут быть сделаны приведенные объявления. Задания имитируют привычные ситуации — посещение банка и магазина. Также мигрантам предлагается прочесть примеры реальных объявлений, а также правильно вписать имя и профессию в анкету.

Помимо грамматики, особое внимание уделено истории России и законодательству страны. Претендующим на гражданство лицам нужно правильно выбрать флаг государства, ответить на вопросы о Великой Отечественной войне, а также образовании СНГ. Кроме того, иностранцам предлагается ответить на вопросы из миграционного законодательства, Конституции РФ, а также Трудового кодекса.

Ранее Совет Федерации на очередном заседании утвердил законопроект, который освобождает часть иностранных работников от обязательной сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Речь идет о мигрантах, прибывающих в РФ в рамках установленных квот.

