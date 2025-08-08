Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 20:14

«Бомба»: легенда футбола оценил возможный переход лидера ЦСКА в «Спартак»

Тренер Непомнящий заявил, что трансфер Дивеева в «Спартак» наделал бы много шума

Игорь Дивеев Игорь Дивеев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Переход защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Спартак» стал бы настоящей сенсацией, сообщил тренер и бывший советник президента армейцев Валерий Непомнящий в беседе с Legalbet. По его словам, такой трансфер вызвал бы сильный резонанс в футбольной среде.

Конечно, такой переход создаст много шума. Как, к примеру, переход Вовы Быстрова. Ну, много у нас уже таких примеров. <...> Таких переходов в истории футбола очень много было. Включая и тренеров, и непримиримых команд, и игроков. Для всех такой переход Дивеева был бы настоящей бомбой, — сказал Непомнящий.

Тренер отметил, что не считает такой переход предательством, так как Дивеев никому не клялся и ничего не обещал. Он подчеркнул, что футболист является профессионалом и юридически имеет полное право сменить клуб. При этом специалист добавил, что в общем восприятии переход из ЦСКА в «Динамо» допустим, а вот в «Спартак» — нет.

Ранее Непомнящий заявил, что «Локомотив» после трех туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) идет без потерь, но команда лишена баланса между атакой и обороной. По его словам, в матче со «Спартаком» нет фаворита, поскольку красно-белые отличаются непредсказуемостью. Специалист отметил сильную игру железнодорожников в атаке благодаря Александру Руденко и Зелимхану Бакаеву. Встреча состоится 9 августа.

Валерий Непомнящий
Спартак
ЦСКА
футболисты
