Названы слабые стороны «Локомотива» перед московским дерби со «Спартаком» Тренер Непомнящий: у «Локомотива» нет баланса между игрой в обороне и атаке

«Локомотив» пока идет без потерь после трех туров в Российской премьер-лиге (РПЛ), но у команды нет баланса между игрой в обороне и атаке, заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, в матче железнодорожников против «Спартака» нет фаворита.

В любом матче «Спартака» фаворита нет, потому что от этой команды можно всего ожидать. Это наименее предсказуемая команда во всей лиге. По таблице фаворит «Локомотив», идет без потерь, но «Спартаку» есть что предъявить. Как мне кажется, «Локомотив» хорошо готов, но баланса между игрой в обороне и атаке не наблюдается. «Локомотив» здорово играет в атаке: [нападающий Александр] Руденко пришелся ко двору, [полузащитник Зелимхан] Бакаев хорошо себя проявляет. А вот в обороне есть изъяны, которыми может воспользоваться «Спартак», — сказал Непомнящий.

Матч «Локомотива» и «Спартака» состоится 9 августа в 18:00 мск. Железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, а красно-белые идут на 11-й позиции.

Ранее заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков неплохо видит поле и обладает высоким игровым интеллектом. По его мнению, футболист умеет принимать нестандартные решения.