Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 15:05

Названы слабые стороны «Локомотива» перед московским дерби со «Спартаком»

Тренер Непомнящий: у «Локомотива» нет баланса между игрой в обороне и атаке

«Локомотив» пока идет без потерь после трех туров в Российской премьер-лиге (РПЛ), но у команды нет баланса между игрой в обороне и атаке, заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, в матче железнодорожников против «Спартака» нет фаворита.

В любом матче «Спартака» фаворита нет, потому что от этой команды можно всего ожидать. Это наименее предсказуемая команда во всей лиге. По таблице фаворит «Локомотив», идет без потерь, но «Спартаку» есть что предъявить. Как мне кажется, «Локомотив» хорошо готов, но баланса между игрой в обороне и атаке не наблюдается. «Локомотив» здорово играет в атаке: [нападающий Александр] Руденко пришелся ко двору, [полузащитник Зелимхан] Бакаев хорошо себя проявляет. А вот в обороне есть изъяны, которыми может воспользоваться «Спартак», — сказал Непомнящий.

Матч «Локомотива» и «Спартака» состоится 9 августа в 18:00 мск. Железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, а красно-белые идут на 11-й позиции.

Ранее заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков неплохо видит поле и обладает высоким игровым интеллектом. По его мнению, футболист умеет принимать нестандартные решения.

Локомотив
ФК Спартак
РПЛ
команды
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.