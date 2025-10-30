«Выторговал условия»: физиономист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина

Рукопожатие президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина после их встречи говорит о том, что главе Белого дома удалось выторговать хорошие для своей страны условия, заявил NEWS.ru физиономист Олег Воеводин. По его словам, на это также указывает мимика американского лидера и положение его подбородка.

Макушка Си Цзиньпина во время его рукопожатия с Трампом направлена в сторону его левой руки. Это показатель того, что перед нами человек дальновидный и всегда знающий, к чему идет. То же самое можно сказать и про Дональда Трампа. Однако выпяченный подбородок указывает, что человек готов к рискам. Его мимика и долгое рукопожатие показывают, что человек хитер и любит склонять людей к себе, дабы люди играли по его правилам. Можно сделать вывод, что Трамп на встрече все-таки выторговал какие-то хорошие для США условия и продолжит придерживаться такой политики в отношении Китая, — сказал Воеводин.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай понимает, как сделать Америку «снова великой». По его словам, Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу добиться успеха — в частности, при партнерстве стороны способны достичь процветания.