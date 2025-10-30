Мощнее «Сармата» и «Буревестника»: в чем уникальность русского «Посейдона»

Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании ядерной беспилотной платформы-носителя «Посейдон», которую называют оружием Судного дня. Оно превосходит по мощности ракеты «Сармат» и «Буревестник». В чем уникальность нового подводного комплекса, как он влияет на глобальную политику — в материале NEWS.ru

Почему «Посейдон» — не просто оружие Судного дня

В ходе встречи с ветеранами СВО в Центральном военном госпитале в Сокольниках Путин рассказал о том, что Россия провела успешные испытания очередного оружия, которое не имеет аналогов в мире.

«Мы провели еще одно испытание перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие „Посейдон“», — заявил глава государства.

По словам президента, беспилотный глубоководный аппарат на ядерной энергоустановке по мощности значительно превосходит межконтинентальную ракету «Сармат». Системы обороны не способны его перехватить.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» оружием Судного дня, превосходящим по характеристикам недавно испытанную ракету «Буревестник».

«Посейдон» — не просто оружие апокалипсиса, заявил в беседе с NEWS.ru военный историк, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Кикнадзе.

«Слова про Судный день вводят в заблуждение и нашу, и западную аудиторию. Мол, мы применим и „Буревестник“, и „Посейдон“ только в том случае, если по нам нанесут ядерный удар. Нет, согласно российской ядерной доктрине, характеристики „Посейдона“ позволяют его использовать в иных военно-политических условиях. Самое главное — мы должны быть готовы применить это оружие в случае неядерных угроз безопасности для нашего государства», — высказал мнение эксперт.

По словам Кикнадзе, «Посейдон» можно задействовать даже в ситуации, когда возникает угроза для стратегических союзников РФ.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Почему «Посейдон» является смертоносным оружием

Согласно данным из открытых источников, разработка «Посейдона» началась в 2010-х. Вероятно, подводный комплекс является переосмыслением советского проекта ядерной суперторпеды T-15, которая изначально разрабатывалась для нанесения невосполнимого урона США.

В 1955 году эту разработку закрыли, так как советское руководство посчитало ее нецелесообразной. В разговоре с NEWS.ru историк-источниковед Юрий Якорь высказал мнение, что в СССР свернули этот проект из-за того, что посчитали возможное применение Т-15 людоедством.

«По крайней мере, так говорил академик Сахаров. Но он, скорее всего, соврал. Демонстрация такого оружия — не людоедство, а напротив, залог крепкого мира. Оно разрабатывается с расчетом на то, чтобы его никогда не применять», — подчеркнул эксперт.

По словам Кикнадзе, уникальность «Посейдона» заключается в том, что мощность ядерного заряда в две мегатонны на борту позволяет при детонации создавать эффект ядерного цунами.

«В случае удара не только будет взрыв и радиация, но и поднимется гигантская волна воды, которая нанесет непоправимый урон противнику», — пояснил специалист.

В 2023 году британское издание Daily Mail отмечало, что в случае применения «Посейдона» против королевства на его берега обрушится радиоактивное цунами высотой 300 м, которое превратит целые города в безжизненные пустоши.

Кроме того, «Посейдон» является уникальным оружием благодаря высокой скорости и маневренности из-за ядерной энергоустановки.

«Это более чем маневренная ракета. В подводной среде не такие средства, как в воздухе, но там также создаются противолодочные рубежи и осуществляется слежение. Однако скорость движения „Посейдона“ — 50−60 узлов. Это больше 100 км в час, что делает все нынешние оборонные и радарные системы неэффективными против этого изделия», — высказал мнение военный историк.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Фото: МО РФ

Как испытания «Посейдона» повлияли на международную политику

По мнению Якоря, успешные испытания «Посейдона» и «Буревестника» повлияли на международную политическую повестку.

«Буквально на днях Дональд Трамп анонсировал ядерные испытания. Теперь, отвечая на вопрос о том, когда, где и в каком формате они пройдут, американский президент предпочитает не говорить. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя реакцию Запада на испытания нашего оружия, сказал: „Как-то все притихли“», — подчеркнул эксперт.

По информации СМИ, теперь США стоит задуматься о том, насколько эффективной будет их система ПРО «Золотой купол», для строительства которой планируется выделить от $150 до $175 млрд.

При этом Кикнадзе призвал с осторожностью относиться к сообщениям о том, что американская противоракетная оборона абсолютно беззащитна.

«Мы пока не обладаем достаточным количеством боекомплектов „Буревестника“, „Посейдона“ и их носителей, чтобы прорвать „Золотой купол“ в том объеме, который необходим для нанесения серьезного поражения. Пока это оружие не ушло в серию, мы можем говорить только о теоретических выкладках возможного прорыва американских оборонительных систем», — высказал мнение эксперт.

Однако, по его словам, сейчас можно с уверенностью утверждать, что новое российское оружие ставит под сомнение эффективность «Золотого купола» и других противоракетных системы обороны США.

Нынешняя гонка вооружений — это ответная реакция России на беспрецедентную внешнюю агрессию и давление на страну, подчеркнул Якорь.

«Не мы это начали. Надеюсь, что РФ как минимум приблизит завершение текущего конфликта, продемонстрировав новое оружие. Россия не может себе позволить смотреть сквозь пальцы на то, что ракеты атакуют ее территорию, а украинские войска вторгаются в Курскую область и пытаются уничтожить атомную станцию. Все это происходит при потворстве и прямой помощи Запада», — резюмировал эксперт.

