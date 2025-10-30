Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 октября 2025 в 20:39

Захарова уличила Киев в сокрытии преступлений

Захарова: Киев прикрывает свои преступления

Киев прикрывает свои преступления, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала запрет Киева пускать журналистов в район блокирования ВСУ, передает ТАСС.

Киев напридумывал преступные законы, которыми прикрывает свои преступления, — отметила Захарова.

Ранее появилась информация, что украинское МИД угрожает последствиями иностранным журналистам, которые могут посетить районы, где заблокированы ВСУ. Это заявление последовало после распоряжения президента России Владимира Путина Министерству обороны РФ организовать такие поездки для зарубежных СМИ. Оборонное ведомство сообщило, что готово при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ.

Тем временем стало известно, что российские войска продолжили сжимать кольцо окружения вокруг Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. Зона контроля была расширена в северной и юго-восточной частях города.

