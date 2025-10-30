В Британии заявили, что «Золотой купол» бессилен против «Буревестника» Политолог Галеотти заявил, что «Золотой купол» бессилен против «Буревестника»

Противоракетные системы, даже система ПРО «Золотой купол», которую планируют создать в США, не смогут перехватить российскую крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник», отметил британский политолог Марк Галеотти в журнале Spectator. По его словам, причина этого кроется в несовершенстве технических характеристик.

Эксперт пояснил, что «Буревестник» может пролететь на гораздо более дальнее расстояние, чем любая другая крылатая ракета. Кроме того, она может совершать маневры на высоте до 50 метров.

Ее не смогут перехватить системы обороны против баллистических ракет, в том числе «Золотой купол», которую хвалит [президент США] Дональд Трамп, так как они поражают ракеты, которые находятся на больших высотах, — подчеркнул Галеотти.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину, считает он.

Также военный эксперт Василий Дандыкин констатировал, что российские ракеты «Орешник» и «Буревестник» имеют принципиально разные задачи из-за отличия в характеристиках. В частности, как указал специалист, «Орешник» является гиперзвуковой ракетой, в то время как «Буревестник» летит на низких высотах, способен маневрировать и его крайне сложно сбить, несмотря на меньшую скорость.