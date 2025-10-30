Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 22:34

В Британии заявили, что «Золотой купол» бессилен против «Буревестника»

Политолог Галеотти заявил, что «Золотой купол» бессилен против «Буревестника»

Крылатая ракета «Буревестник» в представлении ИИ Крылатая ракета «Буревестник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Противоракетные системы, даже система ПРО «Золотой купол», которую планируют создать в США, не смогут перехватить российскую крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник», отметил британский политолог Марк Галеотти в журнале Spectator. По его словам, причина этого кроется в несовершенстве технических характеристик.

Эксперт пояснил, что «Буревестник» может пролететь на гораздо более дальнее расстояние, чем любая другая крылатая ракета. Кроме того, она может совершать маневры на высоте до 50 метров.

Ее не смогут перехватить системы обороны против баллистических ракет, в том числе «Золотой купол», которую хвалит [президент США] Дональд Трамп, так как они поражают ракеты, которые находятся на больших высотах, — подчеркнул Галеотти.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину, считает он.

Также военный эксперт Василий Дандыкин констатировал, что российские ракеты «Орешник» и «Буревестник» имеют принципиально разные задачи из-за отличия в характеристиках. В частности, как указал специалист, «Орешник» является гиперзвуковой ракетой, в то время как «Буревестник» летит на низких высотах, способен маневрировать и его крайне сложно сбить, несмотря на меньшую скорость.

Британия
ПВО
ракеты
Буревестник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО за три часа уничтожили десятки украинских БПЛА
ВСУ дронами атаковали фермы «Мираторга» под Брянском
В Нью-Йорке ввели режим ЧС
Эрдоган раскритиковал Германию за позицию по Газе
В двух районах Липецкой области объявили красный уровень воздушной тревоги
Брат короля Британии потерял титул принца
«Бесконечный фильм ужасов»: адвокат Трунов о суде по теракту в «Крокусе»
Тысячи жителей Подмосковья остались без света и отопления
В США объяснили необходимость проведения испытаний ядерного оружия
Дроны ВСУ атаковали мирных жителей в Белгородской области
В Британии заявили, что «Золотой купол» бессилен против «Буревестника»
Аэропорт Волгограда прекратил все полеты
Подростки в России присоединились к опасному западному тренду
Минобороны ДНР прекратит свое существование
Минимум 60 000: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку в 2025 году
Догхантеры отравили десятки собак в Подмосковье
Издевательства школьниц над пенсионером попали на видео
Москалькова рассказала, как защитить выплаты участникам СВО от мошенников
Преследовавший бывшую депутат выступил со встречным обвинением
Россиянам рассказали, как смытые в унитаз ватные палочки влияют на экологию
Дальше
Самое популярное
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.