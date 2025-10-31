Россиянам рассказали, какие продукты помогут предотвратить инфаркт

Акцент в рационе на овощах и бобовых растениях поможет снизить вероятность развития инфаркта, заявила NEWS.ru кардиолог, реабилитолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская. По ее словам, лучшая диетическая стратегия включает отказ от вредных продуктов и следование принципам средиземноморской диеты.

Лучшая антиинфарктная стратегия в питании состоит из трех частей. Первое — это отказ от ультрапереработанной еды, трансжиров, газированных напитков с сахаром или сахарозаменителями. Второе — сокращение потребления сахара, соли, промышленных субпродуктов и колбас, алкоголя, белого хлеба. Третье — питание в духе средиземноморской диеты. Основу рациона должны составлять зелень, овощи и фрукты. Цельные злаки: овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб и крупы — ежедневно. Бобовые: чечевица, нут, фасоль — три или больше раз в неделю, — пояснила Чайковская.

Она добавила, что не менее важны две порции жирной северной рыбы в неделю, а также умеренное потребление орехов, семян и ферментированных молочных продуктов. По словам специалиста, для предотвращения инфаркта также необходимо следить за физической активностью и здоровым сном.

Ранее терапевт Елена Цинбал заявила, что после 40 лет увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, артритов и недугов в мочеполовой сфере. По ее словам, малоподвижный образ жизни, курение, лишний вес, повышенный холестерин и злоупотребление алкоголем способствуют усилению этих болезней.